С заботой о зрении: бесплатный осмотр детей прошел в оптике Нижнего Тагила

Август традиционно считается месяцем подготовки к новому учебному году: семьи возвращаются из отпусков, по всему городу открываются школьные базары. Дети вместе с родителями подбирают секции и дополнительные занятия.

Игры на воздухе сменяются на многочасовое просиживание за уроками. Специалисты оптики «Культура зрения» понимают, как важно бережно отнестись к зрению ребенка и максимально защитить его от негативных факторов.

Двухдневная акция «Как сохранить зрение ребенка в школе» была запланирована в сети оптик «Культура зрения» в Нижнем Тагиле. Юные тагильчане вместе с родителями пришли на обследование. Опытные сотрудники оптики исследовали зрение, дали индивидуальные рекомендации и помогли подобрать очки, если в этом была необходимость. Специалисты оптики отметили, что загруженность в дни мероприятия была в течение всего рабочего дня, услуга оказалась актуальна и востребована.

Наша услуга оказалась востребована в Нижнем Тагиле. Поток желающих обследовать зрение не прекращался в течение всего рабочего дня. Мы рады помочь деткам и их родителям. И дни проведения были выбраны не случайно, у многих впереди учебный год, а хорошее зрение является важным для успеваемости в школе, говорит специалист оптики.

Тагильчанам рассказали, как защитить зрение своего ребенка. В сети оптик для них подготовили буклеты с полезной информацией и советами по сохранению детского зрения. Ведь хорошее самочувствие и острое зрение у ребенка являются важными условиями комфортных и плодотворных занятий в школе.

К новому учебному году в сети оптик «Культура зрения» проходит полезная акция.

На каждый заказ детских медицинских очков с 1 сентября в оптиках «Культура зрения» выдают сертификат, по которому при следующем заказе детских очков оправа бесплатна, то есть в подарок!