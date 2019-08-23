В каких регионах Северо-Западного и Дальневосточного округа лучше не болеть?

«Новые Известия» оценили регионы Северо-Западного и Дальневосточного округа по ряду критериев: обеспеченность медицинским персоналом, его среднюю зарплату, уровень смертности и объемы финансирования здравоохранения.

Самые «щедрые» и самые «скупые» В пятёрку регионов Запада и Востока России, которые не скупятся на финансирование, вошли Сахалинская область, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магадан и Камчатка.

У лидера рейтинга Сахалинской области журналисты отметили не совсем ясную структуру расходов на здравоохранение. Если в других регионах туда входят такие подразделы, как оказание помощи в стационарах, амбулаторная и скорая помощь, санаторное лечение, то на Сахалине почти 55% расходов проходят по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения». Сахалинскому министерству финансов был отправлен запрос с просьбой прокомментировать, что подразумевается под «другими вопросами», но на момент публикации рейтинга ответ не пришёл.

Счётная палата Сахалинской области выявила многомиллионные нарушения в расходовании средств программы развития здравоохранения: на строительство психиатрической больницы потрачено уже более миллиарда рублей, но завершение строительства не приближается, также в долгострой превратился венерологический диспансер, закупка планшетов без подключения к Интернету, разбитые скорые.

Среди самых «скупых» регионов в плане расходов на медицину оказались Забайкальский край, Новгородская и Псковская область, республики Карелия и Бурятия.

Дефицит денежных средств в Забайкальском крае привёл к совершенно абсурдной ситуации: люди жалуются на то, что в больнице посёлка Вершино-Дарасунский из-за нехватки расходных материалов сотрудники вынуждены стирать бинты.

Обеспеченность медицинскими кадрами Нехватка врачей, о которой говорил Владимир Путин на совещании с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, видна не только из обращений на прямую линию, но и из статистики Минздрава. Глава ведомства утверждает, что «достаточно будет от двух до трех лет, чтобы полностью этот дефицит нивелировать».

Среди регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов самой обеспеченной врачами является Чукотка. За ней располагаются Санкт-Петербург, Магадан и Якутия. Замыкает пятёрку лидеров Сахалин.

То, что Чукотка пока впереди, вовсе не означает, что в этом регионе можно попасть к врачу, когда угодно и где угодно. Просто там проживает очень мало людей: во всём регионе насчитывается менее 50 тыс. человек, и их в прошлом году обслуживали 323 врача.

В пятёрку регионов, где врачей не хватает, вошли Псковская области, Еврейская автономная область, Волгоградская, Ленинградская и Калининградская области.

Зарплаты медиков На совещании с президентом глава Минздрава предложила установить для врачей МРОТ на уровне 170% от средней зарплаты по региону для врачей первичного звена, участковых и врачей узкой практики. Для врачей скорой помощи МРОТ было предложено сделать на отметке в 200% от средней по региону зарплаты. При этом Скворцова считает, что «для этого не требуется дополнительного финансирования — это чисто организационные мероприятия». Также не стоит забывать про «майские указы», согласно которым средняя зарплата врачей к 2018 году должна быть не ниже 200% от средней по региону.

Исследование «Новых Известий» показало, что в рейтинге нет ни одного региона, который бы выполнил требования президента, изложенные в мае 2012 года. Ближе всего к необходимым суммам оказалась Калининградская область.

Первые три места в пятёрке регионов, которые провалили «майские указы», вошли Магаданская область, Камчатский край и Якутия. Напомним, что это регионы, которые лидируют по уровню финансирования здравоохранения.

Самые «живучие» и самые «смертоносные» Эффективность любой системы здравоохранения оценивается по простому показателю: долгой и здоровой жизни людей. В пятёрку самых «живучих» регионов вошли Республика Саха (Якутия), Ненецкий АО, Бурятия, Чукотка и Санкт-Петербург.

Антилидерами, по данным «Новых Известий», стали Приморский край, Псковская и Новгородская области, Республика Карелия и Вологодская область.

Причин у высокой смертности может быть масса: халатность, непрофессионализм, дефицит средств, отсутствие лекарств. Иногда складываются вместе сразу несколько факторов, которые приводят к невозможности получения своевременной медицинской помощи. Так, в карельской Сортавале женщине в течение года не могли дать назначение на обследование… Диагноз был поставлен в порядке платных услуг.