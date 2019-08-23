«В „Пятёрочку“ пойдём работать». Обещания Минздрава не убедили тагильских хирургов

Поговорили с каждым индивидуально, пытались убедить остаться, сказали, чтобы мы не горячились, что скоро всё наладится. У меня сомнения больше. Это настолько глубокая проблема, что решить её за пару недель невозможно. Сейчас, скорее всего, попытаются, дырки закрыть кадровые, но за счёт чего? За счёт перераспределения врачей из одной больницы в другую? Где-то убыло, где-то прибыло, это же ненадёжно и ненадолго,говорит один из хирургов, который уже написал заявление на увольнение.

По его словам, обещания членов комиссии заставили медиков задуматься, но заявления на увольнение пока никто не забрал: хирурги по-прежнему намерены отработать положенные две недели и готовы «уходить в никуда».

В «Пятёрочку» можно пойти работать, смотрителем торгового зала. Конечно, предлагают переходить в больницы в других регионах. Без работы не останемся. Можно поменять специализацию.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области обещали дать комментарий позже.