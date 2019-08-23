«В „Пятёрочку“ пойдём работать». Обещания Минздрава не убедили тагильских хирургов
Комиссия Минздрава Свердловской области просила увольняющихся из Городской больницы № 1 Нижнего Тагила сохранить работу, рассказали TagilCity.ru медики. По их словам, областные чиновники обещают, что скоро исправят ситуацию, однако убедить всех пока не смогли.
Поговорили с каждым индивидуально, пытались убедить остаться, сказали, чтобы мы не горячились, что скоро всё наладится. У меня сомнения больше. Это настолько глубокая проблема, что решить её за пару недель невозможно. Сейчас, скорее всего, попытаются, дырки закрыть кадровые, но за счёт чего? За счёт перераспределения врачей из одной больницы в другую? Где-то убыло, где-то прибыло, это же ненадёжно и ненадолго,говорит один из хирургов, который уже написал заявление на увольнение.
По его словам, обещания членов комиссии заставили медиков задуматься, но заявления на увольнение пока никто не забрал: хирурги по-прежнему намерены отработать положенные две недели и готовы «уходить в никуда».
В «Пятёрочку» можно пойти работать, смотрителем торгового зала. Конечно, предлагают переходить в больницы в других регионах. Без работы не останемся. Можно поменять специализацию.
В пресс-службе Минздрава Свердловской области обещали дать комментарий позже.
Напомним, 22 августа стало известно, что больницу на Вагонке покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее сообщалось о массовом увольнении хирургов Демидовской горбольницы. В связи с этим в Нижнем Тагиле введен особый план госпитализации, экстренных пациентов было решено направлять в больницу на Тагилстрой. В свердловском Минздраве заверили, что без хирургической помощи Нижний Тагил не останется: увольняющихся врачей смогут заменить специалисты из Екатеринбурга.