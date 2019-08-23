В России сообщили о риске эпидемии смертельных лихорадок
Сегодня, 09:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Эпидемиологи России предупредили граждан о риске возникновения эпидемии смертельных лихорадок в связи с изменением популяции комаров, пишут «Известия».
Насекомые, являющиеся переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, обнаружены в Крыму и на Черноморском побережье. Отмечается, что если такой комар укусит хотя бы одного человека, то смертоносная эпидемия может распространиться по всему региону.
Семь случаев заболевания лихорадкой западного Нила уже Зафиксированы на Кубани. Ученые подчеркивают, что «нашествие» опасных комаров связано с глобальными климатическими изменениями.
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