В России сообщили о риске эпидемии смертельных лихорадок

Насекомые, являющиеся переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, обнаружены в Крыму и на Черноморском побережье. Отмечается, что если такой комар укусит хотя бы одного человека, то смертоносная эпидемия может распространиться по всему региону.