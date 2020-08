В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

За всё время зафиксировано 1418 случаев заражения коронавирусом. По Свердловской области нашли инфекцию у 129 человек, 63 человека выписано. Ни одного случая летального исхода не зафиксировано за сутки.

