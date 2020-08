С затопленных садов Нижнего Тагила начинает отступать вода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вода отступила с 25 участков в коллективном саду «Пищевик» и с пяти участков коллективного сада «Автомобилист-2». Затоплены только огороды, дома не подтоплены. В связи с потеплением и безоблачной погодой ожидается постепенное освобождение от паводков оставшихся 42 затопленных участков. Сотрудники МЧС продолжают внимательно следить за ситуацией. Об угрозе затопления огородники были предупреждены заранее. Коллективные сады в Нижнем Тагиле находятся под угрозой затопления из-за ливней

