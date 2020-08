Начиная с 23 августа в Нижнем Тагиле ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Кроме того, ожидается ясная погода без дождей.

23 августа вечером ожидается солнечная погода, температура воздуха прогреется до +18 градусов. На 24 и 25 августа синоптики обещают потепление до +20 градусов. Вечером 25 августа возможен небольшой кратковременный дождь. Ранее синоптики фиксировали аномальное количество осадков в августе, а МЧС предупреждало и ливнях в Свердловской области. В Свердловской области дожди будут идти еще три дня

