В Свердловской области впервые за три месяца не подтверждено новых летальных случаев

На данный момент в Свердловской области 81 человек находится в тяжелом состоянии, 78 из них в реанимации, в том числе 43 подключены к аппаратам ИВЛ. 151 человек находится в состоянии средней тяжести. Число подтвержденных диагнозов по Екатеринбургу — 57.