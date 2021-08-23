100 гектаров леса отожгли спасатели для остановки пожара под Первоуральском

100 гектаров леса отожгли спасатели для остановки пожара под Первоуральском
100 гектаров леса отожгли спасатели для остановки пожара под Первоуральском
Сегодня, 12:33Здоровье и экологияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар под Первоуральском разгорелся до площади 500 гектаров. Спасатели встречным палом отожгли 100 гектаров леса.

За минувшие сутки спасатели проложили три километра минерализированной полосы, они вырыли траншеи шириной четыре метра.

Со стороны коллективных садов отожгли 200 метров в глубь леса. На месте работают более 120 сотрудников МЧС, аэромобильная группировка, волонтеры и спецтехника. Они будут еще окапывать лес и бороться с огнем встречным палом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, несколько дней в Красноуфимске горит мусорный полигон. В МЧС заявили, что он почти потушен, однако местные жители говорят обратное.

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