100 гектаров леса отожгли спасатели для остановки пожара под Первоуральском

Со стороны коллективных садов отожгли 200 метров в глубь леса. На месте работают более 120 сотрудников МЧС, аэромобильная группировка, волонтеры и спецтехника. Они будут еще окапывать лес и бороться с огнем встречным палом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.