Число «коронавирусных» коек начало снижаться в Свердловской области

Число «коронавирусных» коек начало снижаться в Свердловской области
Число «коронавирусных» коек начало снижаться в Свердловской области
Сегодня, 19:48Здоровье и экологияФото: 1MI
Число больничных мест, которые были перепрофилированы под лечение граждан, больных COVID-19, начало сокращаться на территории Свердловской области. Указ Минздрава от 20 августа гласит, что из профильного фонда было выведено 50 мест, а еще другие 50 — неделю назад.

На данный момент из «коронавирусного» коечного фонда в Областной наркологической больнице было выведено 100 коек. Это связано со стабилизацией ситуации вокруг эпидемии COVID-19 в регионе, сообщает Е1 со ссылкой на областной оперштаб по коронавирусу.

В общей сложности на территории региона выделено 9,5 тысячи мест для «ковидных» больных, из которых 894 — реанимационные.

Данные оперштаба, которые публикуются ежедневно, гласят, что в Свердловской области понижается количество граждан, которые госпитализированы с коронавирусом. На 23 августа 6,5 тысячи пациентов лежат в больницах в состоянии средней тяжести, когда 16 августа их было 6,8 тысячи. Также 19 августа зарегистрирован антирекорд по числу зафиксированных смертей от COVID-19.

Напомним, 19 августа стало известно, что среди уральцев в возрасте до трех лет произошел рост заболеваемости коронавирусной инфекции. В большинстве случаев дети заражаются от взрослых, то есть в семейном очаге.

Сюжеты:
Коронавирус
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