Град, грозы и дожди надвигаются на Свердловскую область

Град, грозы и дожди надвигаются на Свердловскую область
Град, грозы и дожди надвигаются на Свердловскую область
Сегодня, 18:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются местами в Свердловской области 24 августа, предупреждает региональное МЧС.

В связи с этим спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности. Во время гроз рекомендуется закрывать окна и двери, отключать электроприборы. На улице нужно обезопасить себя от падения предметов с крыш домов. Туристам необходимо спрятаться в палатках, а металлические предметы отнести на безопасное расстояние, чтобы в них не попала молния.

Автомобилистам нужно прекратить движение и переждать непогоду на обочине. Нельзя покидать транспортное средство во время града.

Напомним, в Екатеринбурге 23 августа в очередной раз был побит температурный рекорд. Днем столбики термометров поднялись до 35,2 градуса.

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