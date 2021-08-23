Град, грозы и дожди надвигаются на Свердловскую область

В связи с этим спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности. Во время гроз рекомендуется закрывать окна и двери, отключать электроприборы. На улице нужно обезопасить себя от падения предметов с крыш домов. Туристам необходимо спрятаться в палатках, а металлические предметы отнести на безопасное расстояние, чтобы в них не попала молния.