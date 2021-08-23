На нашествие ос пожаловались жители Екатеринбурга

На нашествие ос пожаловались жители Екатеринбурга
На нашествие ос пожаловались жители Екатеринбурга
Сегодня, 14:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На огромное количество ос пожаловались жители Екатеринбурга. По словам специалистов, это нормальное явление для конца августа.

Осы заполонили не только дачные участки, встретить их можно и в центре столицы Урала. Они слетаются на запах еды, но редко жалят людей.

Сейчас на Урале сезон бумажных ос, пояснил Е1 ученый УрО РАН Александр Ермаков. Насекомые ищут еду для своих личинок. Обычно они строят шарообразные гнезда, напоминающие по цвету серую бумагу.

Бумажные осы всеядные, а личинок вскармливают именно мясом. Людей они обычно не жалят, если только защищают свое потомство.

Напомним, в начале августа жители Екатеринбурга пожаловались на гигантских комаров, которые в три раза больше, чем обыкновенные особи.

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