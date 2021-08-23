Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской области

Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской области
Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской области
Сегодня, 20:41Здоровье и экологияФото: 1MI
23 августа c 20.00 до 26 августа 20.00 на территории Свердловской области стоят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом объявил Уральский гидрометцентр.

Данное объявление связано с аномальной жарой и малооблачной погодой, установившейся в регионе. Также ситуация осложняется природными пожарами. Из-за них в уральских городах появляется смог и сильный дым.

Данные уральских синоптиков гласят, что 20–23 августа в Екатеринбурге воздух прогрелся от 34,2 до 35,8 градуса соответственно. Это выше рекордных показателей, зафиксированных ранее.

Напомним, 23 августа стало известно, что до Нижнего Тагила добрался смог от лесного пожара, который пытаются потушить спасатели под Первоуральском. На запах гари и задымление пожаловались жители нескольких районов города.

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