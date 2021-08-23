Показатели по нолям: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 августа

В понедельник 23 августа замеры пяти веществ-загрязнителей производились корреспондентом редакции TagilCity.ru на трамвайной остановке у вокзала в Нижнем Тагиле в 9:30. По итогам 2-минутных замеров результаты диоксида азота были 0,1 мг/м3.

В прямом эфире Instagram мы сделали короткие замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты, уровень диоксида поднимался до 0,1 мг/м3. Вне эфира были проведены 20-минутные замеры при температуре воздуха +24 градуса и южном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Превышений ПДК зафиксировано не было. Смог от пожара под Первоуральском дошел до Нижнего Тагила. Жители ВМЗ, Тагилстроя, Ленинского района и Вагонки жалуются на неприятные запахи и дым. Смог от пожаров под Екатеринбургом дошел до Нижнего Тагила По ночам стоит неприятный запах в квартире, дышать невозможно,пишет один из пользователей в комментариях в прямом эфире Instagram аккаунта TagilCity.ru. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Загрязнения воздуха, почвы и воды. Эко-итоги в Нижнем Тагиле Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Материалы по теме: Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 23 июля

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter