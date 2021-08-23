Смог от пожаров под Екатеринбургом дошел до Нижнего Тагила

Смог от лесного пожара, который несколько дней пытаются потушить спасатели под Первоуральском, дошел до Нижнего Тагила. Жители разных районов города жалуются на запах гари и задымление.

С 1:50 ночи на ГГМ и Старателе стоит густой смог и устойчивый запах гари,сообщил один из подписчиков группы «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте. Его также подержали и другие тагильчане, отметив, что-то же самое наблюдается на Красном Камне, Тагилстрое и Вагонке. Фото: "ЧП Нижний Тагил" Вконтакте По данным «Уральского УГМС», В Свердловской области до 23 августа 2021 объявлена высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, до 25 августа в регионе продержится аномально жаркая погода. При этом предупреждения о смоге нет. В свердловском Роспотребнадзоре из-за смога гражданам посоветовали не выходить из дома без необходимости, а также не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью. Медики призвали также свердловчан пить больше жидкости, чаще промывать нос, горло и глаза. Напомним, причиной появления смога стал пожар под Первоуральском. Его площадь уже разрослась до 240 гектар. Жителей садовых товариществ, а также отдыхающих с двух баз эвакуировали спасатели. Из-за пожара под Первоуральском началась эвакуация отдыхающих и садоводов

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