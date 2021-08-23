Смог от пожаров под Екатеринбургом дошел до Нижнего Тагила

С 1:50 ночи на ГГМ и Старателе стоит густой смог и устойчивый запах гари,сообщил один из подписчиков группы «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте.
Его также подержали и другие тагильчане, отметив, что-то же самое наблюдается на Красном Камне, Тагилстрое и Вагонке.
По данным «Уральского УГМС», В Свердловской области до 23 августа 2021 объявлена высокая, а местами чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, до 25 августа в регионе продержится аномально жаркая погода. При этом предупреждения о смоге нет.
В свердловском Роспотребнадзоре из-за смога гражданам посоветовали не выходить из дома без необходимости, а также не открывать окна и занавешивать их мокрой тканью. Медики призвали также свердловчан пить больше жидкости, чаще промывать нос, горло и глаза.
Напомним, причиной появления смога стал пожар под Первоуральском. Его площадь уже разрослась до 240 гектар. Жителей садовых товариществ, а также отдыхающих с двух баз эвакуировали спасатели.