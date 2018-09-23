20 незаконных свалок ликвидировали в Свердловской области с начала года
Сегодня, 11:40Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала 2018 года на территории Свердловской области было ликвидировано 20 из 81 несанкционированных свалок. Очистка территории региона прошла в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка».
На интерактивной карте свалок в Свердловской области с начала года насчитывалось 81 незаконная свалка ТБО. К концу сентября 20-ть из них были ликвидированы, сообщают «Вести Урала».
В прошлом году на территории Среднего Урала было ликвидировано 140 несанкционированных свалок. Также вокруг столицы области планируется создание экологического «зелёного пояса».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей