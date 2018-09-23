Бабье лето придет в Нижний Тагил в начале недели с 24 сентября

24 и 25 сентября температура воздуха прогреется до +21 градуса, ночью будет +9 – +11 градусов. Небо ясное, осадков не ожидается. Ветер — 11 м/с.

В среду 26 сентября пройдут дожди. Температура воздуха днем — +19 градусов, ночью — + 11 градусов. Ветер — до 14 м/с.

С четверга ожидается похолодание и дожди. 27 и 28 сентября днем будет 11 – 12 градусов тепла, ночью столбик термометра опуститься до +1 – +3 градусов.