Бабье лето придет в Нижний Тагил в начале недели с 24 сентября

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В начале недели с 24 сентября в Нижнем Тагиле будет теплая и солнечная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 и 25 сентября температура воздуха прогреется до +21 градуса, ночью будет +9 – +11 градусов. Небо ясное, осадков не ожидается. Ветер — 11 м/с.
В среду 26 сентября пройдут дожди. Температура воздуха днем — +19 градусов, ночью — + 11 градусов. Ветер — до 14 м/с.
С четверга ожидается похолодание и дожди. 27 и 28 сентября днем будет 11 – 12 градусов тепла, ночью столбик термометра опуститься до +1 – +3 градусов.
В выходные 29 и 30 сентября также пройдут обильные дожди. Днем температура воздуха составит + 10 градусов, ночью — +3, сообщает Gismeteo.
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