Дожди и заморозки обещают синоптики тагильчанам в начале недели
Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В начале недели, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле ожидаются дожди и ночные заморозки.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 23 сентября, днем ожидается до +6 градусов, возможны дожди. Ветер — до 11 метров в секунду.
Во вторник днем синоптики обещают до +6 градусов днем и заморозки до -1 градуса в ночные часы. Ветер — до 11 метров в секунду.
В среду днем тагильчанам обещают до +5 градусов, дождь, в ночные часы до -1 градуса. Ветер — до 17 метров в секунду.
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