Дожди и заморозки обещают синоптики тагильчанам в начале недели

В понедельник, 23 сентября, днем ожидается до +6 градусов, возможны дожди. Ветер — до 11 метров в секунду.

Во вторник днем синоптики обещают до +6 градусов днем и заморозки до -1 градуса в ночные часы. Ветер — до 11 метров в секунду.