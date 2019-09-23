Минздрав пообещал россиянам бесплатные лекарства по назначению врача

Получить бесплатные медикаменты можно будет по назначению врача, сообщает «Российская газета». Однако пока не говорится, на каких основаниях пациенты будут получать бесплатные лекарства. Сейчас данное право имеют только льготные категории граждан — дети до трех лет, инвалиды и граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями.