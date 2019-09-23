Минздрав пообещал россиянам бесплатные лекарства по назначению врача
Сегодня, 11:07Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно проекту Минздрава, россияне с 2022 года смогут получать жизненно важные лекарства бесплатно или со скидкой, пишут «Новые известия».
Получить бесплатные медикаменты можно будет по назначению врача, сообщает «Российская газета». Однако пока не говорится, на каких основаниях пациенты будут получать бесплатные лекарства. Сейчас данное право имеют только льготные категории граждан — дети до трех лет, инвалиды и граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями.
На практике система обеспечения лекарствами не всегда работает. Некоторых препаратов нет в наличии или льготники их по тем или иным причинам не могут получить.
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