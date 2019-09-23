Правительство России приняло Парижское соглашение по климату

Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами. Парижское соглашение в декабре 2015 года подписано 194 странами. Оно определяет действия мировых государств по сдерживанию глобального потепления.

Напомним, летом 2019 года Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов. Эксперимент проведут в 2020–2024 годах. В список городов вошли Нижний Тагил, Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.