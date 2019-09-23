Правительство России приняло Парижское соглашение по климату
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором говорится о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает РИА «Новости».
Об этом глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами. Парижское соглашение в декабре 2015 года подписано 194 странами. Оно определяет действия мировых государств по сдерживанию глобального потепления.
Напомним, летом 2019 года Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов. Эксперимент проведут в 2020–2024 годах. В список городов вошли Нижний Тагил, Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Законопроект предполагает, что Росприроднадзор замерит загрязнение атмосферного воздуха в городах. После чего Роспотребназдор по итогам результатов проанализирует воздействие выбросов на здоровье жителей. На основании анализов будут вводится квоты по объему выбросов для предприятий-загрязнителей.