Минздрав обязали выплатить госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле «ковидные» деньги

Прокуратура Свердловской области обязала региональный Минздрав выплатить госпиталю имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле деньги за работу с коронавирусными больными, сообщает Е1.

Больше 17 миллионов рублей должно быть выплачено Минздравом, поскольку госпиталь работал с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, а также из-за смены навигации в госпитале пациентов принимали отделения гинекологии муниципальной больницы и лор-отделения. 16,4 миллиона рублей из положенных средств — плата за пару месяцев работы двух отделений, и 164,8 тысяч рублей — цена за создание приемных отделений. Заместитель генерального директора госпиталя Михаил Лавров прокомментировал ситуацию и сообщил, что прокуратура согласна с доводами и остается дождаться выплат, которые определены законом. Напоминаем, сейчас легендарный медицинский центр, носящий имя мецената Владислава Тетюхина, подвергся финансовым трудностям. В 2020 году госпиталь остался без областных квот на операции. 22 сентября депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя на проведение операций.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter