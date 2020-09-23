Минздрав обязали выплатить госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле «ковидные» деньги

Минздрав обязали выплатить госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле «ковидные» деньги

Сегодня, 22:06Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Прокуратура Свердловской области обязала региональный Минздрав выплатить госпиталю имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле деньги за работу с коронавирусными больными, сообщает Е1.

Больше 17 миллионов рублей должно быть выплачено Минздравом, поскольку госпиталь работал с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, а также из-за смены навигации в госпитале пациентов принимали отделения гинекологии муниципальной больницы и лор-отделения.

16,4 миллиона рублей из положенных средств — плата за пару месяцев работы двух отделений, и 164,8 тысяч рублей — цена за создание приемных отделений.

Заместитель генерального директора госпиталя Михаил Лавров прокомментировал ситуацию и сообщил, что прокуратура согласна с доводами и остается дождаться выплат, которые определены законом.

Напоминаем, сейчас легендарный медицинский центр, носящий имя мецената Владислава Тетюхина, подвергся финансовым трудностям. В 2020 году госпиталь остался без областных квот на операции. 22 сентября депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя на проведение операций.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
больницаминздравНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы