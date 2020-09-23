Минздрав обязали выплатить госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле «ковидные» деньги

Напоминаем, сейчас легендарный медицинский центр, носящий имя мецената Владислава Тетюхина, подвергся финансовым трудностям. В 2020 году госпиталь остался без областных квот на операции. 22 сентября депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой о выделении средств для госпиталя на проведение операций.