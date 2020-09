На ЕВРАЗ-НТМК объяснили очередь на тестирование на коронавирус

Сегодня у здравпункта ЕВРАЗ-НТМК на улице скопилась большая очередь для тестирования на коронавирус. Об этом жители города сообщили в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

НТМК. Сотрудников предприятия массово проверяют на «корону». Тест берут с 09.00 до 11.00. Стоим на улице, пропускают строго по два человека. Как говорится: все для людей, рассказала одна из подписчиц. Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК, для недопущения распространения коронавируса на территории предприятия все сотрудники, вышедшие с больничного после ОРВИ, отпуска или контакта с заболевшими, проходят тестирование. К сожалению, сотрудники зачастую приходят на тестирование не по графику, тем самым создавая очередь. Чтобы не создавать скопления людей в закрытом помещении и обеспечить социальную дистанцию при благоприятных погодных условиях ожидание тестирования организовано на улице. Тестирование ведется в трех здравпунктах комбината и в двух специально оборудованных пунктах отбора проб, сообщили на предприятии. В конце июля ходили слухи о вспышке коронавируса в нескольких цехах ЕВРАЗ-НТМК. Однако на предприятии отказались назвать число заболевших и контактных сотрудников. При этом руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов заявлял, что вспышка произошла в конвертерном цехе. По его словам, один из слесарей ушел на больничный и не сказал о своем заболевании.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter