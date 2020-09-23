На ЕВРАЗ-НТМК объяснили очередь на тестирование на коронавирус

В конце июля ходили слухи о вспышке коронавируса в нескольких цехах ЕВРАЗ-НТМК. Однако на предприятии отказались назвать число заболевших и контактных сотрудников. При этом руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов заявлял, что вспышка произошла в конвертерном цехе. По его словам, один из слесарей ушел на больничный и не сказал о своем заболевании.