На ЕВРАЗ-НТМК объяснили очередь на тестирование на коронавирус

На ЕВРАЗ-НТМК объяснили очередь на тестирование на коронавирус

Сегодня, 21:22Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Новости
Сегодня у здравпункта ЕВРАЗ-НТМК на улице скопилась большая очередь для тестирования на коронавирус. Об этом жители города сообщили в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

НТМК. Сотрудников предприятия массово проверяют на «корону». Тест берут с 09.00 до 11.00. Стоим на улице, пропускают строго по два человека. Как говорится: все для людей, рассказала одна из подписчиц.

Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК, для недопущения распространения коронавируса на территории предприятия все сотрудники, вышедшие с больничного после ОРВИ, отпуска или контакта с заболевшими, проходят тестирование.

К сожалению, сотрудники зачастую приходят на тестирование не по графику, тем самым создавая очередь. Чтобы не создавать скопления людей в закрытом помещении и обеспечить социальную дистанцию при благоприятных погодных условиях ожидание тестирования организовано на улице. Тестирование ведется в трех здравпунктах комбината и в двух специально оборудованных пунктах отбора проб, сообщили на предприятии.

В конце июля ходили слухи о вспышке коронавируса в нескольких цехах ЕВРАЗ-НТМК. Однако на предприятии отказались назвать число заболевших и контактных сотрудников. При этом руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов заявлял, что вспышка произошла в конвертерном цехе. По его словам, один из слесарей ушел на больничный и не сказал о своем заболевании.

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