Скорая помощь Екатеринбурга готовится ко второй волне COVID-19

В Свердловской области служба скорой помощи Екатеринбурга готовится ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил на заседании комиссии городской думы по здравоохранению и. о. главного врача МБУ «Станция скорой помощи имени Капиноса» Сергей Панин.

По словам Панина, с коронавирусными вызовами на данный момент работают девять бригад на подстанции № 15. Две подстанции готовы подключиться к работе. Он отметил, что сейчас у станции имеется запас средств индивидуальной защиты на семь дней, а также существует контракт, по которому она будет ими обеспечена на 2,5 месяца. Существует проблема финансирования СИЗов. С начала пандемии станция потратила на них 50 миллионов рублей из собственных средств, требуется еще четверть миллиона рублей, однако средств в бюджете учреждения нет. Сергей Панин заметил, что пандемия выявила проблему удаленности некоторых районов города от станции скорой помощи. На данный момент многим зданиям подстанций нужен ремонт из-за использования большого количества дезинфицирующих средств. Напомним, в Екатеринбурге умер один из основателей службы скорой помощи Владимир Фиалко. В Екатеринбурге скончался один из основателей службы скорой помощи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter