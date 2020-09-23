Скорая помощь Екатеринбурга готовится ко второй волне COVID-19

По словам Панина, с коронавирусными вызовами на данный момент работают девять бригад на подстанции № 15. Две подстанции готовы подключиться к работе.
Он отметил, что сейчас у станции имеется запас средств индивидуальной защиты на семь дней, а также существует контракт, по которому она будет ими обеспечена на 2,5 месяца.
Существует проблема финансирования СИЗов. С начала пандемии станция потратила на них 50 миллионов рублей из собственных средств, требуется еще четверть миллиона рублей, однако средств в бюджете учреждения нет.
Сергей Панин заметил, что пандемия выявила проблему удаленности некоторых районов города от станции скорой помощи.
На данный момент многим зданиям подстанций нужен ремонт из-за использования большого количества дезинфицирующих средств.
Напомним, в Екатеринбурге умер один из основателей службы скорой помощи Владимир Фиалко.