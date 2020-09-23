Уральцам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D

Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит от «логистики» организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D.