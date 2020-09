Уральцам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D

Витамин D, прозванный «солнечным», влияет на уровень «гормона счастья» серотонина, иммунитет и состояние костей и мышц.

Не секрет, что его избыток и недостаток вредят организму, но, не зная тонкостей, спровоцировать нехватку можно даже под солнцем. В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция — он помогает «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике. Нехватку витамина D можно вызвать случайно — достаточно постоянно прятаться от солнца под одеждой, либо в избытке пользоваться солнцезащитными средствами. По этой причине недостаток этого витамина встречается даже в жарких районах. Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей — рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими. Повышенный уровень витамина D опасен высокой концентрацией кальция в плазме крови — это может сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани. Помимо этого, «солнечным» витамином можно отравиться. В числе последствий: тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном, причиной интоксикации становится чрезмерное употребление препаратов с витамином D. Самодиагностика и самолечение — не лучшая идея. Дело в том, что уровень витамина D зависит от «логистики» организма — например, могут быть проблемы с метаболизмом витамина D из-за заболеваний печени, или нарушение его всасывания из кишечника. По незнанию можно лишь ухудшить свое состояние приемом витамина D.

