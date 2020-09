В Екатеринбурге более 250 медиков скорой помощи переболели коронавирусом

С начала пандемии в Екатеринбурге 260 сотрудников городской Станции скорой медицинской помощи переболели COVID-19. Об этом рассказал на заседании комиссии гордумы по здравоохранению и. о. главного врача службы Сергей Панин.

По его словам, на болевших медиков уже оформлены документы, они переданы в ФСС для начисления дополнительных страховых выплат. Панин рассказал, что в пик пандемии, то есть в конце июня - начале июля, 30 бригад работали с пациентами, заразившимися COVID-19. Были задействованы 337 человек, 20 из них водители, которые работали на аутсорсе. По официальным данным, всего с начала пандемии с пациентами с коронавирусом столкнулись около 1200 медиков, в их числе и водители. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее говорил, что врачи, переболевшие коронавирусом, смогут получит страховую сумму в размере «более 68 тысяч рублей». Документ правительства будет действовать до конца 2020 года. За смерть врача от COVID-19 семье обещали выплату в 2,7 миллиона рублей, а за полученную инвалидность после болезни медик сможет получить от 700 тысяч. до 2 миллионов рублей. Напомним, скорая помощь в Екатеринбурге готовится ко второй волне COVID-19. С коронавирусными вызовами на данный момент работают девять бригад. Скорая помощь Екатеринбурга готовится ко второй волне COVID-19

