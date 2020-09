В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала пандемии общее число заболевших тагильчан достигло 1764 человека. В Свердловской области за прошедшие сутки выявили 125 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано 28 168 случаев. По выздоровлению из больниц выписалось 63 пациента, число вылечившихся - 21 324. От COVID-19 умерли пять свердловчан, за все время зарегистрировано 580 летальных случаев.

