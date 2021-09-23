Дети Свердловской области не будут сидеть в очередях за справкой после карантина

Дети Свердловской области не будут сидеть в очередях за справкой после карантина
Дети Свердловской области не будут сидеть в очередях за справкой после карантина
Сегодня, 14:06Здоровье и экологияФото: 1MI
Школьники и воспитанники детских садов больше не будут сидеть в очередях за справками о состоянии здоровья после карантина. Новое правило поручил ввести губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Более того, детям не придется посещать поликлиники. Врачи будут сами приходить для осмотра в образовательные учреждения, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что делает это для того, чтобы здоровым детям не приходилось сидеть в очередях. По его мнению, это будет способствовать предотвращению роста заболеваемости инфекциями.

Куйвашев добавил, что школы должны сообщать врачам информацию о количестве классов, закрытых на карантин, а также назвать дату возвращения. В этот день в образовательное учреждение придет врач, проведет осмотр и выдаст соответствующие справки.

В пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что пока приказа Министерства здравоохранения не было, однако ранее подобная практика уже внедрялась.

Когда были введены ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом осмотр детей производился в детских образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Детской городской больнице Нижнего Тагила объяснили, по какой причине скапливаются очереди. Это объясняется сезонным ростом заболеваемости.

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