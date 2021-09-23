Длинные очереди на прием объяснили врачи Детской больницы Нижнего Тагила

Длинные очереди на прием объяснили врачи Детской больницы Нижнего Тагила
Длинные очереди на прием объяснили врачи Детской больницы Нижнего Тагила
Сегодня, 09:33Здоровье и экологияФото: 1МI
Медики Детской городской больницы Нижнего Тагила объяснили длинные очереди на прием к врачам.

Это обусловлено сезонным увеличением больных ОРВИ. Также причиной заболеваемости называется понижение температуры воздуха на улице.

Медики также ответили на вопросы о большом скоплении людей на прием к врачу.

Часто, в поликлинику, с одним маленьким пациентом приходят несколько сопровождающих лиц, что значительно увеличивает скопление людей в поликлинике, говорят медики.

Это также способствует увеличению риска заболеваемости детей и самих взрослых.

Медицинская помощь оказывается всем без исключения, даже при отсутствии талона на прием. К осмотру пациентов подключились завотделениями, медицинские работники детских садов и школ.

Врачи рекомендуют при первых симптомах ОРВИ у детей вызывать медицинского работника на дом.

Напомним, количество заболевших ОРВИ двукратно увеличилось в Свердловской области. Основными пациентами являются дети и подростки до 17 лет.

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