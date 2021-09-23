Ночные холода до -5°С и туманы ожидаются в Свердловской области

Ночью 24 сентября 2021 года в окрестностях уральской столицы ожидается понижение температуры до -5°С, сообщает региональный гидрометеоцентр.
Дневная температура воздуха пока еще держится в положительных значениях. Так, днем в пятницу 24 сентября воздух прогреется до +16°С. В выходные в Свердловской области ночью похолодает до -3°С, днем будет +10…+15°С. Вероятны ночные туманы.
Напомним, рано утром 19 сентября 2021 года жители Нижнего Тагила обнаружили снежный покров на своих улицах. В городе выпал первый снег.