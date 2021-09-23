Труп мужчины месяц пролежал в закрытой квартире на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Труп мужчины месяц пролежал в закрытой квартире на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Труп мужчины месяц пролежал в закрытой квартире на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:15Здоровье и экологияФото: 1MI

Труп мужчины найден квартире на улице Ильича в Нижнем Тагиле

Труп мужчины был обнаружен на улице Ильича, 70 в Нижнем Тагиле. Квартира была закрыта изнутри.

Мужчина являлся сотрудником УВЗ. Он пролежал в квартире около месяца, рассказали TagilCity.ru соседи погибшего.

Они отметили, что мужчина был в отпуске, а когда отдых закончился, то он не вышел на работу. К мужчине пришли с работы, но он не открывал. В результате, по словам соседей, были вызваны спасатели. Они вскрыли дверь и обнаружили труп.

В Следственном отделе по Дзержинскому району информацию о найденном трупе подтвердили.

Проводится проверка. Труп был найден со множественными изменениями. Назначены экспертизы, опрашивается ближайший круг, с кем он общался, рассказали TagilCity.ru в следственном отделе.

Там добавили, что телесных повреждений во время осмотра тела не было обнаружено. Предварительно, смерть не носит криминального характера.

Напомним, в Екатеринбурге на улице несколько дней назад был найден труп мужчины с ножевым ранением. Подозреваемого в совершении преступления уже задержали правоохранители.

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