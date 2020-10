«Дрожь земли»: жители поселка Баранчинский пожаловались на взрывы

Жители поселка Баранчинский жалуются на взрывы на карьерах Волковского рудника, принадлежащих АО «Святогор». По словам баранчинцев, это доставляет им немало проблем.

Я уже чувствую, когда произойдет взрыв. Сначала по земле идет небольшая дрожь, и я понимаю — сейчас начнется. Потом хлопок, я слышу, как в доме трещат балки, а в теплицах трескаются стекла,делится ощущениями от взрывов местная жительница Марина. Она проживает в одном из крайних домов. А ее соседка-пенсионерка из дома напротив рассказала, что во время взрывов на карьере из печи вылетают кирпичи. Напомним, 21 октября журналист TagilCity.ru посетил поселок Баранчинский, чтобы пообщаться с местными жителями о строительстве нового медно-ванадиевого рудника. Они рассказали о том, что новый объект будет располагаться всего лишь в 197 метрах от жилых домов в коллективном саду № 8, опасных выбросах и возможной утрате водоемов. Кроме того, они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию и не допустить строительства карьера, который может навредить проживающим тут людям, а также экологии. Новый Куштау? Жители Баранчинского выступают против строительства медного рудника

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter