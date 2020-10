Екатеринбургской скорой помощи грозит приостановка работы из-за долгов

Служба скорой помощи в уральской столице рискует прекратить свою деятельность из-за накопившихся долгов, сообщает URA.RU со ссылкой на спикера екатеринбургской гордумы Игоря Володина.

По его словам, на данный момент сумма долго составляет 300 миллионов рублей. Сумма была озвучена мэром Александром Высокинским на сегодняшней встрече. Она была посвящена обсуждению проекта бюджета на 2021 год и так называемому «депутатскому миллиону» — средствам, выделяемым на исполнение наказов наших избирателей,подчеркнул Игорь Володин. Он рассказал, что мэр сообщил сумму долга и обратился к депутатам с наставлением изыскать средства на ее погашение. По словам депутата Дмитрия Сергина, долг образовался в связи с тем, что в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования не хватило денег на выплаты работникам скорой, взаимодействующим с «ковидными» больными. Также средств было недостаточно на компенсацию возросшей из-за эпидемии нагрузки. Нам предложено поискать средства в других разделах. В том числе, звучало образование. Полагаю, что деньги будут изыскивать не в текущих, а капитальных расходах. То есть какие-то садики или школы будут сданы не в этом, а в 2021 году,отметил Дмитрий Сергин. Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге в конце октября скорая помощь впервые за 100-летнюю историю запустит свою кислородную станцию. Ранее медики приобретали кислород на заводе, а затем перевозили на станцию в баллонах. Из-за этого существенно увеличивалось время доставки кислорода пациентам. В Екатеринбурге в конце октября скорая помощь запустит свою кислородную станцию

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter