Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов привился от COVID-19, сообщает ТАСС.

Об этом СМИ сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов. По словам Шатунова, глава министерства остановил свой выбор на отечественной вакцине, но, на какой именно, не уточняется. Два работника свердловского правительства испытали вакцину от COVID-19 Напомним, в начале октября стало известно, что заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов также привились от коронавируса.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter