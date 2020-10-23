Планы побега и медприбор из бутылки. Истории тагильчан из «ковидных» отделений

У него, по видимому, было не все в порядке с головой. Ему казалось, что его здесь держат насильно, и он каждый день придумывал план побега. Чего этот дедушка только не хотел — спуститься по простыням из окна, подкупить медсестер, выбраться из больницы ночью. При чем своими планами он активно делился с соседями по палате, но ни одну идею даже не пытался воплотить в жизнь. Сначала мы беспокоились, что дед действительно сиганет во окно. Потом стало понято, что это всего лишь бред пожилого человека. Сначала было забавно, но потом мы все устали от него. Он все время что-то говорил, а хотелось тишины,рассказала TagilCity.ru Анастасия.