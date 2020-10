Планы побега и медприбор из бутылки. Истории тагильчан из «ковидных» отделений

Новая волна «ковида» опять накрывает Свердловскую область. Но сейчас жителей пугает не вирус, а госпитализация. Больницы переполнены, пациентам приходится лечиться в почти спартанских условиях, изобретать план побега и самодельное оборудование. Что происходит в «ковидных» отделениях, читайте в материале TagilСity.ru

Планы побега Тагильчанка по имени Анастасия переболела коронавирусом в сентябре. Все началось с одышки и не спадающей температуры 38 градусов. Когда стало совсем плохо, девушка вызвала скорую и, пройдя компьютерную томографию легких в ЦГБ № 1, попала в инфекционную больницу. И тут, по ее словам, началось самое интересное. Вместе с тагильчанкой в палате лежали еще четыре человека. Среди них мужчина около 60 лет, которого госпитализировали почти в одно время с Анастасией. У него, по видимому, было не все в порядке с головой. Ему казалось, что его здесь держат насильно, и он каждый день придумывал план побега. Чего этот дедушка только не хотел — спуститься по простыням из окна, подкупить медсестер, выбраться из больницы ночью. При чем своими планами он активно делился с соседями по палате, но ни одну идею даже не пытался воплотить в жизнь. Сначала мы беспокоились, что дед действительно сиганет во окно. Потом стало понято, что это всего лишь бред пожилого человека. Сначала было забавно, но потом мы все устали от него. Он все время что-то говорил, а хотелось тишины,рассказала TagilCity.ru Анастасия. Именно отсутствие возможности выспаться и отдохнуть отмечает в своем рассказе тагильчанка. Все дело в перегруженности больницы. Если человека выписали, то его место тут же занимает другой. Качество еды тоже не блещет, но тут дело вкуса. Кто-то с аппетитом съедал все. В туалет невозможно войти без содрогания. Вроде все моют, но через час опять то же самое. Душевой я не пользовалась совсем. Один раз зашла туда и сразу вышла,делится впечатлениями девушка. Анастасии не удалось запечатлеть на фото все «прелести» пребывания в инфекционной больнице. Но такую же ситуацию в интервью с TagilCity.ru еще в начале лета описывала другая тагильчанка, переболевшая коронавирусом. По видимому, в отделении ничего не поменялось. «У всех психоз»: тагильчанка с COVID-19 рассказала о странностях болезни и лечении 4 Photos «Испытание» нового препарата, бессимптомные больные, госпитализация мигрантов в санаторий «Руш» и переполненные отделения Аппараты для кислородных масок своими руками Михаил лечился от коронавируса в инфекционной больнице, после того, как КТ показала 30% поражения легких. Больше всего его возмутила нехватка аппаратов для кислородных масок, так жизненно необходимых многим пациентам. Медперсонал наловчился изготавливать их из полулитровых банок. Вот что я увидел в этой больнице. Некоторым пациентам давали кислородные маски. У нашего государства нет денег, чтобы для лечения больных коронавирусом купить в больницы аппараты для кислородных масок?пишет Михаил на своей странице в соцсети. Video: Михаил Козлов После выписки он решил помочь отделению и изготовил 10 подобных конструкций только уже из пластиковых бутылок. А после передал их больнице. Посмотрев на это безобразие, я нашел простой, но действенный способ, как и из чего сделать дыхательный аппарат. Пообещав медсестрам нашего отделения, я произвел 10 таких аппаратов,рассказал тагильчанин. Самодельный аппарат для кислородных масок Photo: Михаил Козлов Нормально не помыться В начале октября в госпитале для лечения коронавируса, в который переоборудовали санаторий «Руш», оказался председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин. О лечении и условии для пациентов он рассказал в своей авторской колонке в соцсети. Первоначально с затрудненным дыханием и высокой температурой Никита попал в ЦГБ № 1. После положительного результата на COVID-19 его перевели в госпиталь на Руш. На Руше условия плохие. Нет душа, умывальники общие на все отделение, двери в туалет и умывальные комнаты не закрываются. Персонал зашивается, поэтому таблетки выдают на весь день сразу и непонятно когда и как их пить. Уборка в туалете плохая. Кровати рассчитаны на рост пациентов до 170 см. У меня рост 177 см, поделился впечатлениями Никита Чапурин. Душ, по его словам, представлял собой небольшой поддон на подставках. Помыться в нем почти невозможно. При этом пациентам приходится лежать в больнице от 10 до 14 дней. «Душ» в госпитале на Руше Photo: Никита Чапурин Опасения у Никиты вызвало и недостаточное количество розеток в отделении, из-за чего персоналу приходится пользоваться удлинителями и переходниками. А это не соответствует противопожарным нормам. Розетки в коридорах госпиталя на Руше Photo: Никита Чапурин Личным испытанием для Никиты стала еда из-за сильной аллергии на куриное мясо. Несмотря на то, что в карте была сделана пометка, курицу из меню не исключили. На «Руше» мне приносят куриные котлеты, компоты, красное и оранжевое. В общем, все, что может вызвать вновь отек Квинке. При этом я уже раз пять сказал и даже заставил сделать пометку в карте, что мне курицу нельзя. Врач сказала, что мне будут готовить отдельно, без курицы. Но никто это не делает. Вся жесть в том, что я не чувствую запах и вкус. А на вид определить состав котлеты в панировке я не могу. Разносчицы не знают, что они принесли, и поэтому я не знаю, что лежит на тарелке. И это рулетка! От курицы может начаться отек и я задохнусь, вечером медперсонал покидает здание и пациенты находятся одни,рассказал Никита. Подобных историй множество, поэтому среди людей стало складываться мнение, что не так страшно заболеть «ковидом», как попасть с ним в перегруженную больницу. Даже при наличии симптомов ОРВИ они не спешат на обследование к медикам, переносят болезнь на ногах. Это очень опасно как для самого заболевшего, так и для окружающих его людей. Да, больницы сейчас перегружены. Врачи работают на пределе. И самое главное для них — это обследовать и вылечить пациента. Комфорт минимальный, но с этим нужно мириться. А чтобы не попадать в больницу, стоит соблюдать все меры безопасности,считает врач инфекционной больницы. Таким образом, пандемия вскрыла сразу несколько проблем свердловского здравоохранения. И это не только нехватка медперсонала и оборудования, но и ужасное состояние самих медучреждений, большинство из которых построены еще в прошлом веке и не видели капитального ремонта. Пугающая статистика. Почему Свердловскую области накрыла вторая волна коронавируса

