В Свердловской области за сутки подтвердили еще 268 случаев COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось еще на 268 человек, сообщает оперативный штаб региона.

Большая часть случаев выявлена в Екатеринбурге. Там подтвердили 155 случаев. Остальные зараженные являются жителями 27 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. По официальным данным, за время пандемии к области заразились инфекцией 33 952 жителя. За сутки из больниц после выздоровления были выписано 302 человека. Всего число вылечившихся составляет 26 101 человек. Отмечается, что у 217 человек состояние расценивается как тяжелое, из них 177 находятся в реанимационных палатах, в том числе 107 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 704 человека находятся в состоянии средней тяжести. Еще пять человек скончались за сутки вследствие заражения коронавирусом. Общее число летальных случаев составляет 733 человека. Напомним, в России за сутки выявлено 17 340 случаев заражения коронавирусом. Всего насчитывается 1 119 251 заболевших, из них 1 119 251 выздоровели, еще 25 525 — скончались.

