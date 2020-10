Впервые с начала пандемии коронавируса в России за сутки было подтверждено больше 17 тысяч новых случаев заражения, сообщает оперативный штаб.

Так, за сутки с 22 по 23 октября было подтверждено 17 340 случаев заболевания, из них у 4807 человек болезнь протекает бессимптомно. В общей сложности в России зафиксирован 1 480 646 случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 1 119 251 человек, из них 11 263 выписаны за прошедшие сутки. Кроме того, было подтверждено 283 летальных случая. Всего пандемия унесла жизни 25 525 россиян. Под наблюдением медиков на сегодняшний день находятся 338,8 тысяч человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter