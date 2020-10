В свердловском Минздраве объяснили отсутствие массового тестирования на коронавирус

Жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие возможности бесплатно пройти тестирование на коронавирус.

Мне с дочкой нужно ложиться в Екатеринбург на операцию. Без теста на «ковид» не принимают, а направления на бесплатный анализ не выписывают, рассказала TagilCity.ru тагильчанка Екатерина. Другие тагильчане тоже возмущены таким положением дел. Болею уже три недели, никак не проходит простуда. Даже к ЛОРу не попадешь. Я уже не говорю о тестах на коронавирус. Просилась у участкового не один раз, так и не назначили. Так и переболеешь, не узнаешь, сетует тагильчанка Ирина. Подобных комментариев немало и в социальных сетях. Чаще всего люди жалуются на то, что при заболевании ОРВИ тестирование на коронавирус врачи не проводят, объясняя это отсутствием показаний. Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков пояснил, что массовое тестирование не проводится, так как для назначения анализа имеются определенные показания. Есть федеральные параметры, определенные законодательством. Мы работаем только по тем рекомендациям, которые выдает Минздрав и Роспотребнадзор, рассказал TagilCity.ru Константин Шестаков. Напомним, 20 октября заместитель губернатора Павел Креков уже говорил о массовом тестировании на коронавирус. Он отмечал, что в последнее время появилось много желающих узнать свой COVID-статус. В результате нагрузка на диспетчеров Минздрава выросла, пришлось задействовать дополнительных сотрудников. Он добавил, что на данный момент бригады скорой помощи работают в усиленном режиме. «Давайте без общего психоза»: Креков о массовом тестировании свердловчан на COVID-19

