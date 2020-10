В свердловском Минздраве рассказали при каких симптомах COVID-19 вызывать скорую

Минздрав Свердловской области рассказал жителям региона, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь при наличии симптомов коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для обращения стало увеличение количества звонков, которые поступают в скорую помощь из-за коронавируса. Так, вызывать скорую рекомендуется при наличии следующих признаков: Удушье;

Одышка в состоянии покоя;

Потеря сознания;

Высокая температура свыше 38,5 градусов более трех дней;

Обострение хронического заболевания;

Пациент находится в группе риска (старше 65 лет). В остальных ситуациях, в том числе при наличии насморка, боли в горле, потере обоняния и вкуса, незначительном повышении температуры, состояние оценивается как легкое, а потому случаи передаются неотложке, за работу которой отвечают больницы. В Минздраве добавили, что ходить в поликлинику с признаками ОРВИ не требуется. Пациент должен обратиться по номеру регистратуры поликлиники, к которой прикреплен, и вызвать специалиста на дом. Госпитализации пациентов с бессимптомным течением болезни и легкой формой протекания COVID-19 не требуется. Перенести заболевание и излечиться люди могут находясь дома, добавили в Минздраве региона. Напомним, в Свердловской области количество заболевших коронавирусом ежедневно растет уже в течение одного месяца. На данный момент ограничения не ужесточаются. Однако школы региона уйдут досрочно на каникулы, а также будут переведены на дистант техникумы и колледжи. Тагильских школьников отправят по домам из-за коронавируса

