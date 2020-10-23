В свердловском Минздраве рассказали при каких симптомах COVID-19 вызывать скорую

В свердловском Минздраве рассказали при каких симптомах COVID-19 вызывать скорую

Сегодня, 16:38Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Минздрав Свердловской области рассказал жителям региона, в каких случаях нужно вызывать скорую помощь при наличии симптомов коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для обращения стало увеличение количества звонков, которые поступают в скорую помощь из-за коронавируса.

Так, вызывать скорую рекомендуется при наличии следующих признаков:

  • Удушье;
  • Одышка в состоянии покоя;
  • Потеря сознания;
  • Высокая температура свыше 38,5 градусов более трех дней;
  • Обострение хронического заболевания;
  • Пациент находится в группе риска (старше 65 лет).

В остальных ситуациях, в том числе при наличии насморка, боли в горле, потере обоняния и вкуса, незначительном повышении температуры, состояние оценивается как легкое, а потому случаи передаются неотложке, за работу которой отвечают больницы.

В Минздраве добавили, что ходить в поликлинику с признаками ОРВИ не требуется. Пациент должен обратиться по номеру регистратуры поликлиники, к которой прикреплен, и вызвать специалиста на дом.

Госпитализации пациентов с бессимптомным течением болезни и легкой формой протекания COVID-19 не требуется. Перенести заболевание и излечиться люди могут находясь дома, добавили в Минздраве региона.

Напомним, в Свердловской области количество заболевших коронавирусом ежедневно растет уже в течение одного месяца. На данный момент ограничения не ужесточаются. Однако школы региона уйдут досрочно на каникулы, а также будут переведены на дистант техникумы и колледжи.

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