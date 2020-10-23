В свердловском Минздраве рассказали при каких симптомах COVID-19 вызывать скорую

Поводом для обращения стало увеличение количества звонков, которые поступают в скорую помощь из-за коронавируса.
Так, вызывать скорую рекомендуется при наличии следующих признаков:
В остальных ситуациях, в том числе при наличии насморка, боли в горле, потере обоняния и вкуса, незначительном повышении температуры, состояние оценивается как легкое, а потому случаи передаются неотложке, за работу которой отвечают больницы.
В Минздраве добавили, что ходить в поликлинику с признаками ОРВИ не требуется. Пациент должен обратиться по номеру регистратуры поликлиники, к которой прикреплен, и вызвать специалиста на дом.
Госпитализации пациентов с бессимптомным течением болезни и легкой формой протекания COVID-19 не требуется. Перенести заболевание и излечиться люди могут находясь дома, добавили в Минздраве региона.
Напомним, в Свердловской области количество заболевших коронавирусом ежедневно растет уже в течение одного месяца. На данный момент ограничения не ужесточаются. Однако школы региона уйдут досрочно на каникулы, а также будут переведены на дистант техникумы и колледжи.