Синоптики спрогнозировали ветренную погоду с мокрым снегом в Свердловской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Уже 24 октября в области местами ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, а также сильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах возникнет гололед. В МЧС рекомендуют быть внимательнее и осторожнее. Водителям, при отправлении в поездку, необходимо учитывать непогоду и дорожную обстановку. Пешеходам тоже советуют быть аккуратнее и не забывать, что дорога скользкая.

