Более 600 случаев COVID-19 фиксируется в Свердловской области четвертый день подряд

Более 600 случаев COVID-19 фиксируется в Свердловской области четвертый день подряд
Более 600 случаев COVID-19 фиксируется в Свердловской области четвертый день подряд
Сегодня, 15:59Здоровье и экологияФото: 1MI
626 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за минувшие сутки. Это абсолютный рекорд с начала пандемии, уже четвертый день количество заболевших превышает 600 человек, сообщает региональный оперштаб.

Почти 152 тысячи случаев заболевания выявлено на Среднем Урале с начала пандемии

В Екатеринбурге за сутки выявлено 97 заболевших. Также инфекция диагностирована у жителей Нижнего Тагила, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировгарада, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского городских округов.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 составило 151,9 тысячи человек. 1 034 свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, 499 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По России за сутки коронавирус зарегистрирован у 37,6 тысячи пациентов в 85 регионах страны. За время пандемии диагноз подтвержден у 8,2 миллиона человек.

429 пациентов выписаны из больниц за сутки в Свердловской области

Таким образом, всего от коронавируса вылечились 138,2 тысячи жителей региона.

По стране за все время из медучреждений выписано 7,1 миллиона россиян, из них 26 тысяч с 22 по 23 октября.

34 свердловчанина скончались от инфекции за сутки

Общее число случаев смерти в регионе составило 7,2 тысячи человек.

В России за последние 24 часа зарегистрировано 1 075 летальных случаев. С начала пандемии от COVID-19 умерло 229,5 тысячи человек.

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