Об опасных осложнениях от COVID-19 у детей рассказал свердловский врач

По словам медика, тяжелые случаи течения болезни у детей происходят редко, но все же бывают. В основном несовершеннолетние болеют в легкой или средней форме.
Сейчас в стационар госпитализируют детей у которых коронавирус осложнен пневмонией. В Екатеринбурге таких пациентов около 30-40%, их число увеличилось. Были случаи, когда детей подключали к аппаратам ИВЛ, но не из-за COVID-19.
У этих детей были сопутствующие тяжелые заболевания: различные мышечные атрофии, поражение центральной нервной системы, врожденные патологии дыхательной системы, цитирует медика Е1.
У детей после перенесенного коронавируса случаются осложнения (мультиинфекционный синдром). Было несколько случаев, когда через несколько недель появлялись сыпь, лихорадка, поражались внутренние органы.
В Свердловской области пока не было зарегистрировано летальных случаев от COVID-19 среди детей. В основном они заражаются от родственников, которые не привились от инфекции.
Напомним, эпидемиологи прогнозируют скорое начало четвертой волны COVID-19. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к ней подготовились медики Нижнего Тагила.