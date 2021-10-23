Об опасных осложнениях от COVID-19 у детей рассказал свердловский врач

Об опасных осложнениях от COVID-19 у детей рассказал свердловский врач
Об опасных осложнениях от COVID-19 у детей рассказал свердловский врач
Сегодня, 11:28Здоровье и экологияФото: pixabay.com
О том какие осложнения грозят детям, переболевшим коронавирусом, рассказал врач из Свердловской области.

По словам медика, тяжелые случаи течения болезни у детей происходят редко, но все же бывают. В основном несовершеннолетние болеют в легкой или средней форме.

Сейчас в стационар госпитализируют детей у которых коронавирус осложнен пневмонией. В Екатеринбурге таких пациентов около 30-40%, их число увеличилось. Были случаи, когда детей подключали к аппаратам ИВЛ, но не из-за COVID-19.

У этих детей были сопутствующие тяжелые заболевания: различные мышечные атрофии, поражение центральной нервной системы, врожденные патологии дыхательной системы, цитирует медика Е1.

У детей после перенесенного коронавируса случаются осложнения (мультиинфекционный синдром). Было несколько случаев, когда через несколько недель появлялись сыпь, лихорадка, поражались внутренние органы.

В Свердловской области пока не было зарегистрировано летальных случаев от COVID-19 среди детей. В основном они заражаются от родственников, которые не привились от инфекции.

Напомним, эпидемиологи прогнозируют скорое начало четвертой волны COVID-19. Редакция TagilCity.ru выяснила, как к ней подготовились медики Нижнего Тагила.

Материалы по теме:
детиболезнькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы