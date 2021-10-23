Споры за автокемпинг: нарушает ли он водоохранную зону реки Чусовая?

Изначально мы предлагали ему организовать туристические стоянки, но почему-то он назвал их автокемпингами. Само понятие кемпинг — это немного другое, чем туристическая стоянка (автокемпинг — лагерь для туристов на автомобилях — прим. ред.). По этому поводу мы сделали ему предупреждение, он все плакаты снял. И если мы продлим на будущий год наш с ним договор, то ему придется все исправить. Сами стоянки расположены не в нарушение водоохранной зоны реки. Если только туда не подходят автомобили,рассказал Александр Прохоренков.