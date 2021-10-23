Споры за автокемпинг: нарушает ли он водоохранную зону реки Чусовая?

По мнению тагильских общественников, автокемпинг находится слишком близко к реке, нарушая тем самым ее водоохранную зону.
Таблички с надписью «Туристическая стоянка «Автомобильный кемпинг» расположены приблизительно в 100 метрах от береговой линии. При этом водоохранная зона Чусовой 200 метров, так протяженность реки свыше 100 километров, рассказал TagilCity.ru эко-общественник Александр Кайгородов.
Также на табличках указано, что пользование стоянкой платное и ответственность за нее несет некто А. Н. Лебедев. В беседе с редакцией сам Александр Лебедев пояснил, что является арендатором земли в природном парке, с которым у него заключен договор. В его обязанности входит благоустройство территории стоянки, а также выявление нарушителей, то есть тех, кто съезжает с дороги и ставит автомобили близко к реке. С каждой приезжающей машины он берет оплату — 500 рублей.
В разговоре с Андреем Волеговым, я дал понять, что правильная стоянка на горе, а те, кто стоит внизу близко к воде — это нарушители. Я не всегда бываю на месте и не могу уследить за всеми приезжающими. Если мы видим, что кто-то съехал с дороги, мы подходим и говорим, что это нарушение и чтобы убирали машину,рассказал Александр Лебедев.
Деньги, полученные от туристов, арендатор, по его словам, тратит на благоустройство и обслуживание стоянок. На них оборудованы туалеты, есть деревянная беседка с лавочки, обустроены места под палатки и костры. Также места стоянок обрабатывают от клещей, косят на них траву и убирают мусор.
Кроме того, Лебедев отметил, что места автокемпингов полностью согласованы с руководством парка и переносить их никто не собирается:
У нас дорога по парку во многих местах проходит близко к реке. Ее переносить никто не будет. Стоянка делается от дороги 10-15 метров. И все места для стоянок согласованы и с руководством парка и с Министерством экологии.
Директор природного парка «Река Чусовая» Александр Прохоренков в беседе с TagilCity.ru информацию о передаче земли в аренду Лебедеву подтвердил. Однако, по его словам, название «автокемпинг» не правильное.
Изначально мы предлагали ему организовать туристические стоянки, но почему-то он назвал их автокемпингами. Само понятие кемпинг — это немного другое, чем туристическая стоянка (автокемпинг — лагерь для туристов на автомобилях — прим. ред.). По этому поводу мы сделали ему предупреждение, он все плакаты снял. И если мы продлим на будущий год наш с ним договор, то ему придется все исправить. Сами стоянки расположены не в нарушение водоохранной зоны реки. Если только туда не подходят автомобили,рассказал Александр Прохоренков.
Также он отметил, что Лебедев должен следить за нарушениями на вверенной ему территории:
Но человек первый год с нами работает. Он видимо еще не совсем вник во все природоохранное положение. Поэтому, возможно, есть какие-то определенные нюансы, которые он либо не знает, либо недопонимает, либо не успевает реализовать. Мы на эту тему с ним разговаривали по окончанию сезона. Вроде он все понял.
Что касается оплаты за стоянку, Прохоренко пояснил, что эти денежные средства парка никак не касаются. Парк берет оплату только посещение — 190 рублей с человека. Если туристы останавливаются на стоянке, Александр Лебедев обязан проверять наличие оплаты.
Он должен разместить информацию, что прежде, чем въехать, вы должны заплатить 190 рублей. Остальные оплаты ему — это коммерческая деятельность. Он может брать хоть 500 рублей, хоть 5 тысяч. Все эти средства принадлежат ему, парк их не касается. Он говорит, что они идут на развитие благоустройства,сообщил директор парка.
21 октября на территории парка проводилась проверка тремя ведомствами — природоохранной прокуратуры, Министерства экологии и природопользования региона и лесничества. Сейчас руководство парка, по словам Прохоренко, ждет результата проверки, где будет озвучен перечень нарушений. После этого парк готов их устранить.