650 млн рублей будут направлены на рекультивацию Широкореченского полигона
Сегодня, 21:29Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Из федерального бюджета на рекультивацию Широкореченского полигона будут выделены 500 млн рублей. Средства поступят до 2022 года. Дополнительные 150 млн выделит бюджет Свердловской области.
Дополнительно к 650 млн рублей, предназначенных для рекультивации полигона, федеральный и региональный бюджеты планируют выделить ещё 92 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования для обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов, сообщает «Уралинформбюро».
Напомним, что нескольких десятков лет Широкореченский полигон был местом, куда складировали мусор со всего Екатеринбурга. На данный момент он закрыт и ожидает рекультивации, которая начнётся в 2019 году.
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