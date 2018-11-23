650 млн рублей будут направлены на рекультивацию Широкореченского полигона

Дополнительно к 650 млн рублей, предназначенных для рекультивации полигона, федеральный и региональный бюджеты планируют выделить ещё 92 млн рублей. Средства направят на закупку оборудования для обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов, сообщает «Уралинформбюро» .

Напомним, что нескольких десятков лет Широкореченский полигон был местом, куда складировали мусор со всего Екатеринбурга. На данный момент он закрыт и ожидает рекультивации, которая начнётся в 2019 году.