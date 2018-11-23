Похолодание до -25°C ожидается в Свердловской области

В субботу, в ночь на 24 ноября в Нижнем Тагиле температура опустится до отметки -25°C, а днем поднимется до -16°C. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Возможен небольшой снег.

В воскресенье, 25 ноября, потеплеет до -4°C днем. Вечером столбик термометра достигнет отметки -10°C. Скорость ветра 8-10 м/с. Также возможен снег.

26 и 27 ноября днем температура не будет опускаться ниже -11°C. А ночью – ниже -15°C. Скорость ветра не превысит 2-6 м/с. Вечером 27 ноября ожидается снег.

С 28 по 30 ноября ожидается похолодание. Днем воздух прогреется до -19…-22°C. А ночью ожидается -19…-23°C. Максимальная скорость ветра в эти дни будет 12 м/с. ожидается снег.