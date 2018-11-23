Врачи удалили двухкилограммовую опухоль из печени 10-летней девочки в Екатеринбурге

Врачи-онкологи детской больницы Екатеринбурга, трансплантолог, детский кардиохирург и сосудистый хирург из Свердловской областной больницы №1 провели впервые в России операцию по удалению опухоли весом в 2 кг из печени 10-летнего ребенка.

Врачи сначала вскрыли грудную клетку, рассекли диафрагму и переднюю грудную клетку а затем удалили новообразование. Операция длилась пять часов. Пациентке было удалено 70% органа.

В настоящий момент проводится химиотерапия.

Детский хирург-онколог Сергей Тупоногов заявил, что целью операции стало полное выздоровление ребенка, которое ожидается в самом ближайшем будущем.