Врачи удалили двухкилограммовую опухоль из печени 10-летней девочки в Екатеринбурге
Сегодня, 16:12Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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В Екатеринбурге прошла операция по удалению опухоли весом в 2 кг из печени 10-летней девочки.
Сюжеты: Екатеринбург
Врачи-онкологи детской больницы Екатеринбурга, трансплантолог, детский кардиохирург и сосудистый хирург из Свердловской областной больницы №1 провели впервые в России операцию по удалению опухоли весом в 2 кг из печени 10-летнего ребенка.
Врачи сначала вскрыли грудную клетку, рассекли диафрагму и переднюю грудную клетку а затем удалили новообразование. Операция длилась пять часов. Пациентке было удалено 70% органа.
В настоящий момент проводится химиотерапия.
Детский хирург-онколог Сергей Тупоногов заявил, что целью операции стало полное выздоровление ребенка, которое ожидается в самом ближайшем будущем.
Юная пациентка уже находится дома под наблюдением специалистов. Она приезжает в больницу на плановые госпитализации, информирует Е1.ru.
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