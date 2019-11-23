В Екатеринбурге на диагностику онкологии выделят 196 миллионов рублей
Сегодня, 10:18Здоровье и экологияФото: страница Константина Киселева Вконтакте
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Больницы Екатеринбурга получат 196 миллионов рублей для покупки оборудования для диагностики онкологических заболеваний. Об этом рассказал на своей странице в Facebook депутат гордумы Константин Киселев.
Сюжеты: Екатеринбург
Средства планируется потратить на приобретение оборудования для больниц и поликлиник.
Однако, как отмечает депутат, средства будут выделены областью, которая займется приобретением диагностического оборудования и потом передаст его городу.
Кроме того, Киселев рассказал, что пытается добиться включения в бюджет средств на прививки от кишечных вирусных инфекций для детей. Сумма составляет около 150 миллионов рублей.
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