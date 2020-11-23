На Урале больницах начали использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19

В пресс-центре Уральского банка Сбербанка, установившего оборудование, отметили, что технологии интегрируются с существующим оборудованием для КТ. После того, как исследование проведено, информация загружается на сервер, анализируется и потом данные уже получает врач-диагност, который составляет заключение. В основу модели включена нейросеть, которая обучена на 10 тысяч изображений. При проведении исследований она самостоятельно определяет объем и долю пораженных участков. Ранее этими подсчетами занимались врачи.