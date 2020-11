На Урале больницах начали использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19

В четырех больницах Свердловской области внедрили систему, которая самостоятельно проводит анализ данных компьютерной томографии легких, в том числе при подозрении на коронавирус или уже во время заболевания.

Новое оборудование и программное обеспечение было установлено в больницах Асбеста, ЦГКБ № 24, и № 14, а также областном противотуберкулезном диспансере в Екатеринбурге. Как пишет Znak, искусственный интеллект позволит улучшить качество и точность исследований. В пресс-центре Уральского банка Сбербанка, установившего оборудование, отметили, что технологии интегрируются с существующим оборудованием для КТ. После того, как исследование проведено, информация загружается на сервер, анализируется и потом данные уже получает врач-диагност, который составляет заключение. В основу модели включена нейросеть, которая обучена на 10 тысяч изображений. При проведении исследований она самостоятельно определяет объем и долю пораженных участков. Ранее этими подсчетами занимались врачи. Новое оборудование может проводить до 150 исследований в сутки. Также система способна оценить динамику течения заболевания у пациента.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter