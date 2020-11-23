На Урале больницах начали использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19

На Урале больницах начали использовать искусственный интеллект для выявления COVID-19

Сегодня, 20:43Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В четырех больницах Свердловской области внедрили систему, которая самостоятельно проводит анализ данных компьютерной томографии легких, в том числе при подозрении на коронавирус или уже во время заболевания.

Новое оборудование и программное обеспечение было установлено в больницах Асбеста, ЦГКБ № 24, и № 14, а также областном противотуберкулезном диспансере в Екатеринбурге.

Как пишет Znak, искусственный интеллект позволит улучшить качество и точность исследований.

В пресс-центре Уральского банка Сбербанка, установившего оборудование, отметили, что технологии интегрируются с существующим оборудованием для КТ. После того, как исследование проведено, информация загружается на сервер, анализируется и потом данные уже получает врач-диагност, который составляет заключение. В основу модели включена нейросеть, которая обучена на 10 тысяч изображений. При проведении исследований она самостоятельно определяет объем и долю пораженных участков. Ранее этими подсчетами занимались врачи.

Новое оборудование может проводить до 150 исследований в сутки. Также система способна оценить динамику течения заболевания у пациента.

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