За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 173 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии зафиксировано 2 114 502 заболевших в 85 регионах страны. За сутки из больниц выписали 16 002 человека, всего выздоровели 1 611 445 пациентов. С 22 по 23 ноября зафиксировали 361 летальный случай, всего скончались 36 540 россиян.

