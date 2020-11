Профилактические «антиковидные» меры продлены до 2022 года

Санитарные правила, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса в России, были продлены до 1 января 2022 года.

Данный срок был установлен главным санитарным врачом страны Анной Поповой. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Так, до 2022 года сохраняются требования об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и самоизоляции контактных лиц с больными коронавирусом. Кроме того, согласно документу, срок исследования пациентов на выявление инфекции не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лаборатории. При этом из стационара пациента могут выписать и до получения отрицательного теста. Он будет продолжать лечиться дома. Исключением являются граждане, которые живут в коммунальных квартирах, гостиницах и так далее. Полклиники могут закрывать больничный выздоровевшим после COVID-19 после получения одного отрицательного теста на коронавирус. А само тестирование проводится только при наличии симптомов заболевания. Если они не проявляются в течение двух недель, то изоляция пациента завершается без проведения исследования.

