Профилактические «антиковидные» меры продлены до 2022 года

Профилактические «антиковидные» меры продлены до 2022 года

Сегодня, 14:40Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Санитарные правила, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса в России, были продлены до 1 января 2022 года.

Данный срок был установлен главным санитарным врачом страны Анной Поповой. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, до 2022 года сохраняются требования об обязательном ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции и самоизоляции контактных лиц с больными коронавирусом.

Кроме того, согласно документу, срок исследования пациентов на выявление инфекции не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лаборатории. При этом из стационара пациента могут выписать и до получения отрицательного теста. Он будет продолжать лечиться дома. Исключением являются граждане, которые живут в коммунальных квартирах, гостиницах и так далее.

Полклиники могут закрывать больничный выздоровевшим после COVID-19 после получения одного отрицательного теста на коронавирус. А само тестирование проводится только при наличии симптомов заболевания. Если они не проявляются в течение двух недель, то изоляция пациента завершается без проведения исследования.

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