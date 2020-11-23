Профилактические «антиковидные» меры продлены до 2022 года

Кроме того, согласно документу, срок исследования пациентов на выявление инфекции не должен превышать 48 часов с момента поступления материала в лаборатории. При этом из стационара пациента могут выписать и до получения отрицательного теста. Он будет продолжать лечиться дома. Исключением являются граждане, которые живут в коммунальных квартирах, гостиницах и так далее.