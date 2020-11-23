Уральский врач назвал долю бессимптомных больных COVID-19

Врач отмечает, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка дыхательных путей имеет почти те же значения, что и люди с симптомами. Однако концентрация вируса у них снижается значительно быстрее и, скорее всего, инкубационный период длится меньше. Бессимптомные пациенты тоже могут передавать вирус.