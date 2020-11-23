Уральский врач назвал долю бессимптомных больных COVID-19

Уральский врач назвал долю бессимптомных больных COVID-19

Сегодня, 16:42Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Инфицирование коронавирусом протекает без выраженных симптомов в 17% случаев. Такую цифру назвал уральский врач.

Как пишет E1, в начале пандемии, согласно исследованиям, заболевание в 81% случаев протекало бессимптомно. Однако опубликованный метаанализ в октябре, включающий 13 исследований с участием более 21 тысячи человек, показал, что эта цифра составляет 17%. Данные говорят о том, что симптомы у людей появляются через 7-13 дней.

Врач отмечает, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка дыхательных путей имеет почти те же значения, что и люди с симптомами. Однако концентрация вируса у них снижается значительно быстрее и, скорее всего, инкубационный период длится меньше. Бессимптомные пациенты тоже могут передавать вирус.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено более 43 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Эксперты отмечают, что спад начнется весной 2021 года.

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