Уральский врач назвал долю бессимптомных больных COVID-19

Инфицирование коронавирусом протекает без выраженных симптомов в 17% случаев. Такую цифру назвал уральский врач.

Как пишет E1, в начале пандемии, согласно исследованиям, заболевание в 81% случаев протекало бессимптомно. Однако опубликованный метаанализ в октябре, включающий 13 исследований с участием более 21 тысячи человек, показал, что эта цифра составляет 17%. Данные говорят о том, что симптомы у людей появляются через 7-13 дней. Врач отмечает, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка дыхательных путей имеет почти те же значения, что и люди с симптомами. Однако концентрация вируса у них снижается значительно быстрее и, скорее всего, инкубационный период длится меньше. Бессимптомные пациенты тоже могут передавать вирус. Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено более 43 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Эксперты отмечают, что спад начнется весной 2021 года. Уральский реаниматолог о второй волне COVID-19: «Всегда кто-то в трупном мешке лежит»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter